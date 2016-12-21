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День в истории. 105 лет назад в Монако состоялись первые автогонки, прообраз современного ралли

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. 105 лет назад в Монако состоялись первые автогонки, прообраз современного ралли

21 декабря 1911 года в Монте-Карло состоялись первые в истории автомобильные гонки.

Слово «ралли», означающее на французском языке «сбор, собрание», пошло именно с этих заездов. Тогда автомобилисты со всех концов Европы съехались в Монако, чтобы принять участие в соревнованиях, покровителем которых был князь Монако Альберт I. Известный ученый, он годом ранее открыл Океанографический музей в Монако, был избран почетным членом Петербургской Академии наук, а теперь обратил внимание на становившийся все более популярным автомобильный спорт. Название гонкам дал самый известный район Монако, в котором размещено популярное казино.

В соревнование превращался сам сбор участников первых гонок, так как добраться до княжества в такое время года было очень трудно. В 1912 году российский гонщик Андрей Нагель на построенном в Риге автомобиле «Руссо-Балт С24/55» добрался до Монте-Карло из Петербурга за 8 суток, преодолев 3257 километров со средней скоростью 16,7 км/час. Он стал девятым в общем зачете и был награжден двумя специальными призами — за сложность маршрута и за выносливость.

В дальнейшем гонка стала проходить по дорогам юга Франции с финишем в Монте-Карло, она была включена в программу раллийных чемпионатов мира. Затем в мир автоспорта пришел традиционный чемпионата мира «Формулы-1» на городской трассе.

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