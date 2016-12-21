Федор Канарейкин: Доволен, что забросили 9 шайб

Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин прокомментировал победу своей команды над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Очень хорошо начали игру. Первые десять минут отыграли по плану, в домашних матчах нужно действовать агрессивно. Нам это удалось, забили три шайбы. Вторая половина первого периода у нас выпала. В оставшееся время матча я доволен командой. Действовали профессионально до конца. Доволен, что забросили 9 шайб.

- По ходу матча поменяли местами Бута и Лауту. С чем это было связано?

- Мы пробуем разные сочетания. Для Лауты после перерыва была третья игра, доверяем молодому парню, чтобы он прогрессировал. Смотрим Бута в других сочетаниях.

- При счёте 3:0 заставили понервничать болельщиков, пропустив две шайбы. Что произошло?

- Противник после второй пропущенной шайбы взял тайм-аут. Тренер сделал все правильно, команда прибавила. Мы недоработали на пятачке, противник вернулся в игру, мы создали себе сложности. Поговорили в перерыве и хорошо начали второй период, - передает слова Канарейкина официальный сайт омского клуба.



Напомним, что во вторник «Авангард» на своей площадке разгромил рижскую команду со счетом 9:3.