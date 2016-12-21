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Федор Канарейкин: Доволен, что забросили 9 шайб

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин прокомментировал победу своей команды над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Очень хорошо начали игру. Первые десять минут отыграли по плану, в домашних матчах нужно действовать агрессивно. Нам это удалось, забили три шайбы. Вторая половина первого периода у нас выпала. В оставшееся время матча я доволен командой. Действовали профессионально до конца. Доволен, что забросили 9 шайб.

- По ходу матча поменяли местами Бута и Лауту. С чем это было связано?
- Мы пробуем разные сочетания. Для Лауты после перерыва была третья игра, доверяем молодому парню, чтобы он прогрессировал. Смотрим Бута в других сочетаниях.

- При счёте 3:0 заставили понервничать болельщиков, пропустив две шайбы. Что произошло?
- Противник после второй пропущенной шайбы взял тайм-аут. Тренер сделал все правильно, команда прибавила. Мы недоработали на пятачке, противник вернулся в игру, мы создали себе сложности. Поговорили в перерыве и хорошо начали второй период, - передает слова Канарейкина официальный сайт омского клуба.

Напомним, что во вторник «Авангард» на своей площадке разгромил рижскую команду со счетом 9:3.

Матч

Авангард - Динамо Р - 9:3 (3:2, 3:0, 3:1)

Голы:

Бурдасов (Никитин, Лемтюгов), 1:51 (1:0). Мартынов (Соботка), 5:13 (2:0 - бол.). Михеев (Мартынов), 7:16 (3:0). Бичевскис (Дарзиньш), 11:25 (3:1). Мейя (Балинскис), 19:57 (3:2). Бурдасов (Лемтюгов), 20:53 (4:2). Пьянов (Густафсон, Лисов), 21:05 (5:2). Фищенко 24:42 (6:2). Лемтюгов (Кучерявенко, Густафсон), 44:07 (7:2). Лемтюгов (Кучерявенко, Мартынов), 46:45 (8:2). Кучерявенко (Лемтюгов, Бурдасов), 49:47 (9:2). Счастливый (Редлихc М.), 50:37 (9:3).

Место и дата

21 декабря 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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