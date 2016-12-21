Союз биатлонистов Великобритании: Будем бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Генеральный секретарь Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон заявил, что спортивная организация планирует поддержать бойкот этапа Кубка мира в Тюмени, который состоится в первой половине марта.
«В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени», – приводит слова Гудсона FasterSkier.
Напомним, ранее IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга. Стоит отметить, что не дожидаясь решения IBU по данному вопросу, о бойкоте российского этапа Кубка мира объявили чехи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически