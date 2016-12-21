Союз биатлонистов Великобритании: Будем бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

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В 19.00 мск антидопинговая комиссия IBU объявит решение по российским биатлонистам Сегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.

Николай Круглов: Мы видим вокруг себя только врагов, но дыма без огня не бывает Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.

Сергей Чепиков: Если у Тюмени отберут Кубок мира – это будет удар для города Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – об итогах декабря и возможных санкциях Международного союза биатлонистов.

Вячеслав Фетисов: WADA хочет помочь нам построить систему по борьбе с допингом Знаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов рассказал о своей встрече с генеральным директором WADA Оливером Ниггли, которая прошла в октябре 2016 года.

Сергей Чепиков: Был шокирован списком WADA о 31 российском биатлонисте Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о возможных санкциях Международного союза биатлонистов (IBU).

Вячеслав Фетисов: От решения Бессеберга в дальнейшем будет зависеть многое Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от заседания комиссии IBU по допинговым случаям в российском биатлоне.

Алексей Кравцов: Строить непроверенные теории – несправедливо по отношению к чистым спортсменам Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает, что неправильно заниматься догадками относительно того, кто упоминается в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

Ан попросил ISU сообщить, упоминается ли он в докладе Макларена Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан попросил Международный союз конькобежцев (ISU) сообщить ему, фигурирует ли его имя в докладе независимой комиссии WADA, которая работала под руководством Ричарда Макларена.

Сергей Шубенков: Надо быть святее папы римского в этой ситуации Чемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился мнением о возможном отстранение сборной России по биатлону от соревнований.

Павел Ростовцев: Никогда не знали, когда к нам приедут офицеры WADA Трехкратный чемпион мира и бывший тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев ответил на скандальную реплику норвежца Кнута Торе Берланда.

Губернатор Тюменской области: Для нашего региона отмена этапа Кубка мира станет трагедией Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поделился ожиданиями от решения Международного союза биатлонистов по возможным санкциям в отношении России.

СБР: Нам не известны имена из списка WADA, но мы готовы предоставить всю информацию по любому атлету Союз биатлонистов России выступил с официальным заявлением в связи с предстоящим заседанием экспертной комиссии IBU, которая даст оценку данным, полученным от Ричарда Макларена.

Глава WADA: Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018 Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сказал, что он надеется на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.

Мартен Фуркад: Хочу приехать в Тюмень, чтобы показать мое уважение к русским Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что очень хочет приехать в Тюмень на этап Кубка мира.

Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения ЧМ-2021 в Тюмени Глава чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза заявил, что Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

Александр Касперович: Не хотелось бы, чтобы мы понесли какое-то наказание Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович поделился эмоциями в ожидании вердикта IBU в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

Андерс Бессеберг: Мы располагаем большим количеством доказательств вины российских биатлонистов Президент IBU Андерс Бессеберг рассказал о ходе расследования в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

Антон Шипулин: Спортсмен не должен подвергаться осуждению, пока его вина не доказана Российский биатлонист Антон Шипулин попросил соперников быть сдержаннее во время публичных заявлений и не торопиться с осуждением российских спортсменов. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Сергей Чепиков: Мне говорили, что почти половина сборной Норвегии является астматиками Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал список WADA, составленный из 31-й фамилии российских биатлонистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.