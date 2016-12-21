Нормундс Сейейс: Обвинять вратарей нельзя, мы бросили их на произвол

Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

– Игра нам не удалась. По плану тренерского состава хотели сыграть чуть активнее, но у игроков был свой план. Не хочу винить кого-то конкретно, но было очень много индивидуальных ошибок. Сегодня не сыграли наши опытные игроки так, как мы хотели. Вратари не подтащили, но обвинять их нельзя, мы бросили их одних на произвол, не помогли, - цитирует Сейейса пресс-служба омской команды.

Напомним, что во вторник «Авангард» на своей площадке разгромил рижское «Динамо» команду со счетом 9:3.