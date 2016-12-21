Нормундс Сейейс: Обвинять вратарей нельзя, мы бросили их на произвол
Главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
– Игра нам не удалась. По плану тренерского состава хотели сыграть чуть активнее, но у игроков был свой план. Не хочу винить кого-то конкретно, но было очень много индивидуальных ошибок. Сегодня не сыграли наши опытные игроки так, как мы хотели. Вратари не подтащили, но обвинять их нельзя, мы бросили их одних на произвол, не помогли, - цитирует Сейейса пресс-служба омской команды.
Напомним, что во вторник «Авангард» на своей площадке разгромил рижское «Динамо» команду со счетом 9:3.
Матч
Авангард - Динамо Р - 9:3 (3:2, 3:0, 3:1)
Голы:
Бурдасов (Никитин, Лемтюгов), 1:51 (1:0). Мартынов (Соботка), 5:13 (2:0 - бол.). Михеев (Мартынов), 7:16 (3:0). Бичевскис (Дарзиньш), 11:25 (3:1). Мейя (Балинскис), 19:57 (3:2). Бурдасов (Лемтюгов), 20:53 (4:2). Пьянов (Густафсон, Лисов), 21:05 (5:2). Фищенко 24:42 (6:2). Лемтюгов (Кучерявенко, Густафсон), 44:07 (7:2). Лемтюгов (Кучерявенко, Мартынов), 46:45 (8:2). Кучерявенко (Лемтюгов, Бурдасов), 49:47 (9:2). Счастливый (Редлихc М.), 50:37 (9:3).
Место и дата
21 декабря 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция