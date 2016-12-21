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Team Dignitas анонсировала финальный состав по League of Legends

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Организация Team Dignitas анонсировала финальный состав по League of Legends, который выступит в NA LCS 2017.


Состав команды: 

Ким «Ssumday» Чан Хо 
Ли «Chaser» Сонг Хьюн 
Лэ Йонг «Keane» Жанг 
Алекс «Xpecial» Чу 
Бенджамин «LOD» ДеМанк
Пак Чжэ-Сеок (тренер)

Напомним, что в сентябре этого года баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» приобрел Team Dignitas и выкупил место основного состава Apex Gaming в NA LCS 2017.

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