Team Dignitas анонсировала финальный состав по League of Legends
Организация Team Dignitas анонсировала финальный состав по League of Legends, который выступит в NA LCS 2017.
Состав команды:
Ким «Ssumday» Чан Хо
Ли «Chaser» Сонг Хьюн
Лэ Йонг «Keane» Жанг
Алекс «Xpecial» Чу
Бенджамин «LOD» ДеМанк
Пак Чжэ-Сеок (тренер)
Напомним, что в сентябре этого года баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» приобрел Team Dignitas и выкупил место основного состава Apex Gaming в NA LCS 2017.
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