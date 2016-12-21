Букмекеры не верят в РБ «Лейпциг» в матче с «Баварией»
Букмекерские конторы считают, что у новичка бундеслиги команды РБ «Лейпциг» незначительные шансы в противостоянии с «Баварией» в центральной встрече 16-го тура.
Чистую победу мюнхенцев они оценивают скромным коэффициентом 1,4, тогда как за викторию их соперника предлагают щедрые 7,52.
Коэффициент на ничью составляет 4,73.
Игра начнется сегодня в Мюнхене в 22:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Бавария - РБ Лейпциг - 3:0 (3:0)
Голы
Алькантара 17 (1:0). Алонсо 26 (2:0). Левандовски 45 (3:0 - пен.).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес, Лам, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Алонсо, Видаль (Киммих, 75), Алькантара, Роббен (Рибери, 46), Левандовски, Коста
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Форсберг, Вернер (Сельке, 59), Забитцер (Бурк, 82), Поульсен
Предупреждения:
Удаления:
нет - Форсберг, 30
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция