Жозе Моуринью: Многие отправляются в Китай ради больших денег, но я люблю футбол и готов продлить контракт с «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью – о возможности уехать в чемпионат Китая.



«Сейчас многие отправляются в Китай ради больших денег, но я люблю футбол. Хочу работать там, где этот вид спорта развит на самом высоком уроне. К тому же, я еще слишком молод. 53 года – не тот возраст, чтобы тренировать в азиатском чемпионате. Хочу остаться здесь, потому что именно в Премьер-лиге вам приходится выкладываться на все сто процентов. Здесь очень тяжело, а это то, что мне нужно», – приводит слова Моуринью Goal.

Также наставник «красных дьяволов» прокомментировал информацию, согласно которой клуб планирует продлить с ним контракт до 2025 года.



«Мне никто не предлагал продлить контракт. И я не ожидаю подобных вещей, потому что в этом вопросе все очень просто: у меня контракт, сроком на три года вот и все. Хочу отработать его до конца. Руководство поддерживает меня, я это чувствую.

Боссы «Юнайтед» знают, как я люблю футбол, и они знают, что если в один прекрасный день предложат мне продлить соглашение – я не стану долго думать. Мне даже не нужны советы. Подпишу контракт, потому что очень люблю свою работу», – добавил специалист.