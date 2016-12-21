Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ефимовой сделают операцию в Израиле 6 января

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин 6 января в Израиле, сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Андрей Митьков.

Ранее планировалось, что операция пройдет в США в начале декабря, но она не состоялась. Срыв операции, по словам Митькова, произошел по вине посредников между американской клиникой и страховой компанией спортсменки. Посредническая компания изначально заявила, что сумма операции составит 10 тысяч долларов, но в итоге за сутки сама клиника выставила счет на 25 тысяч.

«Планируется, что Юля прилетит в Израиль 5 января, на следующий день будет операция, - сказал Митьков. - После того как Юля начнет восстанавливаться, пройдет презентация нашей команды Efimova Team, а затем и первый сбор».



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 годуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работатьЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в ЯрославлеЛидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебраДвукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравила вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.Ефимова проведет операцию в ИзраилеОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков узнал, где теперь будет лечиться четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.Ефимова перенесет операцию в СШАЧетырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин в США, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.Сергей Колмогоров: Ефимова приняла верное решение пропустить ЧМГлавный тренер национальной сборной России Сергей Колмогоров прокомментировал решение Юлии Ефимовой пропустить чемпионат мира по плаванию в канадском Виндзоре.Юлия Ефимова: Меня «добили» трансатлантические перелеты из Азии в Америку и обратноЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о том, почему ей приходится взять вынужденный перерыв в соревновательной практике.Юлия Ефимова: Врачи настаивают на операции. Я пропущу чемпионат мираЮлия Ефимова: Врачи настаивают на операции. Я пропущу чемпионат мираЧетырежды чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выступила со специальным заявлением, которое сообщила «Советскому спорту».Ефимова вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассомРоссийская пловчиха Юлия Ефимова со вторыми результатами вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом.Аткинсон установила рекорд мира на короткой воде, Ефимова – втораяДвукратный призер чемпионата мира в Казани Алия Аткинсон установила новый рекорд мира на короткой воде дистанции 50 метров брассом.Морозов завоевал два золота на Кубке мира в ТокиоРоссийский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Токио.Тренерский штаб Ефимовой пополнит американский специалистАгент пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков сообщил, что тренерский штаб спортсменки пополнил известный американский специалист.Ефимова вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на этапе Кубка мира в СингапуреРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая два серебра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на Кубке мира по плаванию в Сингапуре.Юлия Ефимова: После Олимпийских игр в Рио я готова ко всемуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своих впечатлениях, когда сдала положительный допинг-тест.Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафетеВ Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию. Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.Россияне одержали победу в кролевой эстафете 4х50 м на этапе Кубка мираСборная России одержала победу в кролевой эстафете 4х50 м с результатом 1.33,37 на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).Ефимова заняла второе место в плавании на 200 м брассом на этапе Кубка мираРоссиянка Юлия Ефимова заняла второе место в плавании на 50 и на 200 метров брассом в рамках пятого этапа Кубка мира по плаванию в Дубае.

Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости