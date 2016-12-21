Ефимовой сделают операцию в Израиле 6 января

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин 6 января в Израиле, сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Андрей Митьков.

Ранее планировалось, что операция пройдет в США в начале декабря, но она не состоялась. Срыв операции, по словам Митькова, произошел по вине посредников между американской клиникой и страховой компанией спортсменки. Посредническая компания изначально заявила, что сумма операции составит 10 тысяч долларов, но в итоге за сутки сама клиника выставила счет на 25 тысяч.

«Планируется, что Юля прилетит в Израиль 5 января, на следующий день будет операция, - сказал Митьков. - После того как Юля начнет восстанавливаться, пройдет презентация нашей команды Efimova Team, а затем и первый сбор».





