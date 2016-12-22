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Владимир Алекно: Выиграли и хорошо

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно считает, что запасным его клуба не хватило мобилизованности в концовке матча группового этапа Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Воллей».

«Выиграли и хорошо. На то состояние, которое у команды после победы в Кубке России, я доволен результатом. Первые две партии хорошо сыграли, а запасным не хватило мобилизованности в конце», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.

Казанцы в среду на своей площадке победили «Пари Воллей» в трех партиях со счетом 3:0 . В третьей партии «Зенит» вел со счетом 20:10, но в итоге едва не позволил сопернику догнать себя – 25:21.

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