Владимир Алекно: Выиграли и хорошо
Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно считает, что
запасным его клуба не хватило мобилизованности в концовке матча группового
этапа Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Воллей».
«Выиграли и хорошо. На
то состояние, которое у команды после победы в Кубке России, я доволен
результатом. Первые две партии хорошо сыграли, а запасным не хватило
мобилизованности в конце», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.
Казанцы в среду на своей площадке победили «Пари Воллей» в
трех партиях со счетом 3:0 . В третьей партии «Зенит» вел со счетом 20:10, но в
итоге едва не позволил сопернику догнать себя – 25:21.
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