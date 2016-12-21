Агент: Мельгарехо останется в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо останется в клубе, переговоры о его аренде или продаже не ведутся, сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Хуан Апплеярд.

Ранее генеральный директор красно-белых Сергей Родионов сообщил, что вопрос по будущему парагвайца в клубе открыт.

«Лоренсо останется в «Спартаке». Переговоров ни с кем мы не ведем. Он намерен проявить себя в клубе и завоевать с ним титул. В первый год в таком большом клубе, как «Спартак», Лоренсо, конечно, тяжело, но уверен, в следующем сезоне он покажет свои лучшие качества», - сказал Апплеярд.

В этом сезоне Мельгарехо в 14 матчах чемпионата России забил один мяч.