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Моуринью не исключил возможный трансфер защитника «Бенфики» Линделёфа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможный трансфер защитника «Бенфики» и сборной Швеции Виктора Линделёфа.

«В Португалии постоянно пишут подобные вещи. Было время, когда СМИ утверждали, что тот или иной футболист переходит в мадридский «Реал». Потом начали писать про «Челси». Сейчас это происходит с «Манчестер Юнайтед», но я отношусь к этому нормально.

Повторюсь в очередной раз: доволен нынешним составом своей команды. Считаю, что лучшее время для покупок – летнее трансферное окно. У вас больше времени, больше выбора на рынке. Но давайте посмотрим, что произойдет в январе.

Если мы будем покупать кого-то, то это будет всего один игрок. Если от нас кто-то уйдет, то это случится не потому, что его кто-то вышвырнул, а потому, что он сам этого захотел», – приводит слова португальского специалиста Goal.

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