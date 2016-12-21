22 очка Вихрова помогли «Зениту» обыграть «Астану»

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Астану» со счетом 99:72.

Самым результативным игроком в составе петербуржцев стал Артем Вихров, в его активе 22 очка. У казахстанцев 18 очков набрал Род Одом.

Напомним, следующий матч в Лиге ВТБ «Зенит» проведет 8 января дома против «Химок», «Астана» в тот же день примет «Нижний Новгород», с которым 4 января петербуржцы сыграют в первом туре второго группового этапа Еврокубка.

Команда Василия Карасева с 17 очками занимает четвертое место в Лиге ВТБ, клуб из Казахстана с 15 очками идет на шестом месте.