22 очка Вихрова помогли «Зениту» обыграть «Астану»
«Зенит» в матче
регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Астану» со
счетом 99:72.
Самым результативным игроком в составе петербуржцев стал
Артем Вихров, в его активе 22 очка. У казахстанцев 18 очков набрал Род Одом.
Напомним, следующий матч в Лиге ВТБ «Зенит» проведет 8 января дома
против «Химок», «Астана» в тот же день примет «Нижний Новгород», с которым 4 января петербуржцы сыграют в первом туре второго группового этапа Еврокубка.
Команда Василия Карасева с 17 очками занимает четвертое место в Лиге ВТБ, клуб из Казахстана с 15 очками идет на шестом месте.
Матч
Состав
Зенит: Вихров (22), Уайт (19), Ландри (18), Карасёв С. (10)
Астана: Одом (18), Лоури (16), Жигулин (10)
Место и дата
21 декабря 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически