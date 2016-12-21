Вячеслав Фетисов: WADA хочет помочь нам построить систему по борьбе с допингом

Знаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов рассказал о своей встрече с генеральным директором WADA Оливером Ниггли, которая прошла в октябре 2016 года.

- Я понял из разговора, что они хотят нам помочь. Помочь построить систему. Мы должны понимать, что в мире создана система, где есть правила игры. Что значит «считать их врагами»? Они международная структура. Россия тоже может свои требования, какие-то предложения свои вносить через Совет Европы, лично летать туда и там работать. Конечно, там, может быть, есть какие-то предвзятые моменты, связанные с тем, что происходит в мире, но в целом я думаю, что можно все это в рабочем порядке решать, - цитирует Фетисова «Р-Спорт».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, четыре золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.