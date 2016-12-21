СКА заключил с Иванниковым двусторонний контракт с уменьшенным сроком действия
СКА на новых условиях
переподписал соглашение с 25-летним вратарем Евгением Иванниковым.
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Предыдущий контракт
Иванникова действовал до 2018 года и был односторонним. Новое соглашение –
двустороннее и действует до конца сезона-2016/17.
Напомним, ранее петербургский клуб продлил контракт с
защитником Романом Рукавишниковым.
В текущем сезоне Иванников сыграл один матч за СКА и
пропустил в нем две шайбы. 30 августа в матче с «Ак Барсом» (5:6) он заменил в
воротах Игоря Шестеркина после четвертой шайбы казанцев.
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