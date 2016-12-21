СКА заключил с Иванниковым двусторонний контракт с уменьшенным сроком действия

СКА на новых условиях переподписал соглашение с 25-летним вратарем Евгением Иванниковым.



Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. Предыдущий контракт Иванникова действовал до 2018 года и был односторонним. Новое соглашение – двустороннее и действует до конца сезона-2016/17.

Напомним, ранее петербургский клуб продлил контракт с защитником Романом Рукавишниковым.

В текущем сезоне Иванников сыграл один матч за СКА и пропустил в нем две шайбы. 30 августа в матче с «Ак Барсом» (5:6) он заменил в воротах Игоря Шестеркина после четвертой шайбы казанцев.