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«Атлетик» объявил о продлении контракта с Адурисом

Источник:  ФК «Атлетик» (Бильбао)Комментарии

35-летний форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис продолжит выступления за баскский клуб.

Как сообщает пресс-служба команды, игрок сборной Испании поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2018 года. Отмечается, что сумма отступных составляет 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Адурис провел во всех турнирах 20 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

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