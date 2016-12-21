«Атлетик» объявил о продлении контракта с Адурисом

35-летний форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис продолжит выступления за баскский клуб.

Как сообщает пресс-служба команды, игрок сборной Испании поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2018 года. Отмечается, что сумма отступных составляет 40 млн евро.

Aduriz seguirá defendiendo nuestros colores. La cláusula de rescisión será de 40 millones de euros #athletic pic.twitter.com/R6QnjNSq42 — Athletic Club (@AthleticClub) 21 декабря 2016 г.

В нынешнем сезоне Адурис провел во всех турнирах 20 матчей, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.