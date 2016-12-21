Экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.



- Ронда почувствовала, что все эти люди из СМИ, которым она раздавала интервью на протяжении трех лет своей жизни, полностью отвернулись от нее, как только она проиграла, - передает слова Уайт британская Mirror.

Напомним, что бой за титул чемпионки организации между Роузи и Нуньес состоится 31 декабря на турнире UFC 207.