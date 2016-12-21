Ронда Роузи объявила бойкот СМИ
Экс-чемпионка
UFC в легчайшей весовой категории
американка Ронда Роузи
объявила бойкот СМИ перед боем с
бразильянкой Амандой Нуньес. Об
этом сообщил президент UFC
Дана
Уайт.
- Ронда почувствовала, что все эти люди из СМИ, которым она раздавала интервью на протяжении трех лет своей жизни, полностью отвернулись от нее, как только она проиграла, - передает слова Уайт британская Mirror.
Напомним, что бой за титул чемпионки организации между Роузи и Нуньес состоится 31 декабря на турнире UFC 207.
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