Хабиб Нурмагомедов: Передайте Алдо, что я маленьких не обижаю

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание представителя Бразилии Жозе Алдо, который ранее заявил, что спортсмен из РФ отказался от боя с ним за титул чемпиона UFC в легком весе.



«Альдо говорит, намекая на меня, что я отказался от боя с ним. Передайте ему, что я маленьких не обижаю. Я хочу реальный бой, и это Тони. На данном этапе моей карьеры если даже я выиграю Даниеля Кормье, фанаты будут говорить, что мне надо подраться с Тони, и я с ними согласен.



Я всю свою карьеру в UFC прошу самых сильных соперников. В данный момент в легком весе мне и Тони надо определиться, кто сильнее, я первый номер в рейтинге, а Тони второй. Без исключения все фанаты и специалисты хотят этого боя, и я хочу подарить им это.



А тебе, Альдо, я советую не терять уважение от своих фанатов, и в том числе от меня. Не теряй голову, не подставляйся под игры UFC, и будь собой», – написал российский спортсмен на своей странице в Instagram.