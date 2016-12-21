ФК «Динамо» Киев отрыл киберспортивное направление
Украинский футбольный клуб «Динамо» Киев отрыл киберспортивное подразделение.
Пресс-конференция, посвященная открытию киберспортивного направления, назначена на 22 декабря.
Таким образом, киевский клуб станет первым среди спортивных и футбольных клубов Украины, который открывает киберфутбольное направление.
Напомним, что свои киберспортивные подразделения открыли множество футбольных клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Бешикташ», «Шальке-04», «Вест Хэм», «Аякс», «ПСЖ» а так же российская «Волга», «УФА» и «Спартак».
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