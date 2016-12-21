Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отец Нурмагомедова: Заявление Алдо? Не вижу смысла выставлять Хабиба против маленького парня

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывание представителя Бразилии Жозе Алдо, который ранее заявил, что его сын отказался от боя с ним за титул чемпиона UFC в легком весе.

– Жозе Алдо заявил, что ему предложили подраться за временный титул в легком весе. Вам поступало такое предложение?
– Такого предложения не было. Давайте порассуждаем: с какого боку претендентом на временный титул в 70 кг может быть Алдо? Он никогда не дрался в этом весе, правильно? С чего он взял, что если пойдет в 70 кг, то станет претендентом на временный титул? Ведь у Фергюсона девять побед подряд, у Хабиба восемь побед подряд, а у Алдо ни одного боя в 70 кг.

– Если бы Хабибу вдруг предложили подраться за временный титул против Жозе Алдо  согласились бы?
– Нам нужны два боя: Конор Макгрегор и Тони Фергюсон. На третьем месте в этом списке – бой с Дональдом Серроне в 77 кг. Бой с Алдо – в нем я не вижу логики. Я не вижу смысла выставлять Хабиба против маленького парня, которого уронили за несколько секунд, – сказал отец Нурмагомедова в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Победитель Макгрегора отказался от поединка с НурмагомедовымКак сообщает MMA Fighting, руководство UFC планировало провести поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Нэйтом Диасом за титул временного чемпиона в легком весе.«Вертушка» Ванната и еще 9 сумасшедших нокаутов UFC в 2016 году«Вертушка» Ванната и еще 9 сумасшедших нокаутов UFC в 2016 годуСегодня мы вспоминаем лучшие нокауты в сильнейшей организации мира — UFC.Соперником Нурмагомедова может стать Нейт ДиасКаждый день появляются слухи относительно следующего поединка с участием топового российского легковеса Хабиба Нурмагомедова.Веласкес — фаворит в бою против Вердума по мнению букмекеров31 декабря в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в котором сразятся бывшие чемпионы организации в тяжелом весе — Фабрисио Вердум и Кейн Веласкес.Роузи открылась фаворитом в противостоянии против Нуньес по мнению букмекеров31 декабря в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в главном поединке которого Ронда Роузи проведет бой против действующей чемпионки в легчайшем весе Аманды Нуньес.Девушка дня. «Обновленная» Ронда РоузиДевушка дня. «Обновленная» Ронда Роузи«Советский спорт» знакомит вас с новой Рондой Роузи, той, которая находится в хорошей физической форме и готова вновь стать чемпионкой.Хабиб Нурмагомедов: Передайте Алдо, что я маленьких не обижаюРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание представителя Бразилии Жозе Алдо, который ранее заявил, что спортсмен из РФ отказался от боя с ним за титул чемпиона мира в легком весе.Ронда Роузи объявила бойкот СМИЭкс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи объявила бойкот СМИ перед боем с бразильянкой Амандой Нуньес. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.483 боя, 151 нокаут. Каким был UFC в 2016 году483 боя, 151 нокаут. Каким был UFC в 2016 году«Советский спорт» продолжает подводить итоги уходящего года. Сегодня мы в цифрах вспоминаем, каким был год в UFC.Нурмагомедов отказался от титульного боя с АлдоРоссийский боец MMA Хабиб Нурмагомедов отказался от боя за титул UFC в легком весе против бразильца Жозе Альду.Оверим проведет бой против Ханта на турнире UFC 209Промоутерская компания UFC санкционировала поединок между новозеландцем Марком Хантом и голландцем Алистаром Оверимом.Нурмагомедов лидирует в голосовании на звание лучшего бойца России, следом идут Шлеменко и ЯньковаНа сайте «Советского спорта» проводится голосование (первый полуфинал) на звание лучшего российского бойца России по итогам 2016 года.UFC on Fox 22. Галл победил Норткатта, Алиев - ВеликовичаВ Сакраменто состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on Fox 22. В главном поединке вечера Пейдж Ванзант проиграла Мишели Уотерсон в первом раунде удушающим приемом.Хабиб Нурмагомедов: Сейчас хотел бы драться только с МакгрегоромРоссийский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем противостоянии с ирландцем Конором Макгрегором.17 ярых воинов ММА. Выбери лучшего бойца России по итогам года17 ярых воинов ММА. Выбери лучшего бойца России по итогам годаСегодня мы открываем первое полуфинальное голосование на звание лучшего российского бойца ММА по итогам 2016 года.Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен состояться 4 мартаРоссийский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем следующем поединке.Леснар дисквалифицирован на год и оштрафован на 250 тысяч долларов за провал допинг-тестаБывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар дисквалифицирован Спортивной комиссией штата Невада на один год и оштрафован на 250 тысяч долларов за проваленные допинг-тесты.Мэйвезер заплатит 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео про МакгрегораЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер готов выплатить 10 тысяч долларов за лучшую подпись под видео, которое он выложил на своей странице в Instagram.Орловский узнал имя своего следующего соперника в UFCБывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский свой следующий поединок проведет 28 января против француза Франсиса Нганну в рамках турнира UFC ON FOX 23.Емельяненко и Нурмагомедов поднимаются, Мирзаев – падает. Рейтинг бойцов ММАЕмельяненко и Нурмагомедов поднимаются, Мирзаев – падает. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира.

Жозе Алдо
Жозе Алдовсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC