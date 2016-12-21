Отец Нурмагомедова: Заявление Алдо? Не вижу смысла выставлять Хабиба против маленького парня
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывание представителя Бразилии Жозе Алдо, который ранее заявил, что его сын отказался от боя с ним за титул чемпиона UFC в легком весе.
– Жозе Алдо заявил, что ему предложили подраться за временный титул в легком весе. Вам поступало такое предложение?
– Такого предложения не было. Давайте порассуждаем: с какого боку претендентом на временный титул в 70 кг может быть Алдо? Он никогда не дрался в этом весе, правильно? С чего он взял, что если пойдет в 70 кг, то станет претендентом на временный титул? Ведь у Фергюсона девять побед подряд, у Хабиба восемь побед подряд, а у Алдо ни одного боя в 70 кг.
– Если бы Хабибу вдруг предложили подраться за временный титул против Жозе Алдо – согласились бы?
– Нам нужны два боя: Конор Макгрегор и Тони Фергюсон. На третьем месте в этом списке – бой с Дональдом Серроне в 77 кг. Бой с Алдо – в нем я не вижу логики. Я не вижу смысла выставлять Хабиба против маленького парня, которого уронили за несколько секунд, – сказал отец Нурмагомедова в интервью телеканалу «Матч ТВ».