Андрей Скабелка: Готовились к провокациям со стороны минчан

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

- Когда ты выиграл, конечно, ты можешь говорить что хочешь, а мои слова будут как оправдание для бедных. Минчане вышли и начали провоцировать нас, мы видели их игры, мы готовились к этому. Все наши ребята были готовы. Виталик Меньшиков – молодец, сумел вступиться за наших ребят. Игра в начале была грязной. Когда ты не забиваешь, очень сложно рассчитывать на победу. У соперника здорово сыграл вратарь, а у нас на протяжении сезона есть претензии к нападающим. Конечно, можно пытаться выиграть и со счетом 1:0, но это не всегда получается, - цитирует Скабелку официальный сайт минского «Динамо».

Напомним, что «Сибирь» на своей площадке уступила «Динамо» со счетом 1:3.