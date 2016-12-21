Андрей Скабелка: Готовились к провокациям со стороны минчан
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
- Когда ты выиграл, конечно, ты можешь говорить что хочешь, а мои слова будут как оправдание для бедных. Минчане вышли и начали провоцировать нас, мы видели их игры, мы готовились к этому. Все наши ребята были готовы. Виталик Меньшиков – молодец, сумел вступиться за наших ребят. Игра в начале была грязной. Когда ты не забиваешь, очень сложно рассчитывать на победу. У соперника здорово сыграл вратарь, а у нас на протяжении сезона есть претензии к нападающим. Конечно, можно пытаться выиграть и со счетом 1:0, но это не всегда получается, - цитирует Скабелку официальный сайт минского «Динамо».
Напомним, что «Сибирь» на своей площадке уступила «Динамо» со счетом 1:3.
Матч
Сибирь - Динамо Мн - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы:
Шалунов (Бойчук), 0:26 (1:0). Павлович (Эллисон, Граньяни), 30:08 (1:1). Степанов (Готовец, Граборенко), 31:11 (1:2). Коробов (Степанов, Карабань), 33:23 (1:3).
Место и дата
21 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция