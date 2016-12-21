Крэйг Вудкрофт: Хочу поблагодарить «Сибирь» за то, что они смогли пробудить в нас зверя

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

- Во-первых, хочу поблагодарить Андрея и его команду за то, что они смогли пробудить у нас внутреннего зверя. Хозяева избрали тактику устрашения с самого старта встречи, но обычно ты не можешь добиться положительно результата, действуя только в таком ключе. Мы смогли не поддаться и переломить ход встречи в нашу пользу. Как я уже говорил, когда ты дерешься с одним из нас, ты дерешься со всеми: сегодня динамовцы смогли это доказать. Я рад тому, как ребята стояли друг за друга, мы были по-настоящему одним целым. Сегодня здорово сыграли все, начиная от Скривенса, заканчивая нападающими. Мы забрали из Новосибирска то, зачем приехали. Это была хорошая гостевая победа нашей команды, - передает слова Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».

Напомним, что «Сибирь» на своей площадке уступила «Динамо» со счетом 1:3.