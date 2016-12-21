Крэйг Вудкрофт: Хочу поблагодарить «Сибирь» за то, что они смогли пробудить в нас зверя
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».
- Во-первых, хочу поблагодарить Андрея и его команду за то, что они смогли пробудить у нас внутреннего зверя. Хозяева избрали тактику устрашения с самого старта встречи, но обычно ты не можешь добиться положительно результата, действуя только в таком ключе. Мы смогли не поддаться и переломить ход встречи в нашу пользу. Как я уже говорил, когда ты дерешься с одним из нас, ты дерешься со всеми: сегодня динамовцы смогли это доказать. Я рад тому, как ребята стояли друг за друга, мы были по-настоящему одним целым. Сегодня здорово сыграли все, начиная от Скривенса, заканчивая нападающими. Мы забрали из Новосибирска то, зачем приехали. Это была хорошая гостевая победа нашей команды, - передает слова Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».
Напомним, что «Сибирь» на своей площадке уступила «Динамо» со счетом 1:3.
Сибирь - Динамо Мн - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) Шалунов (Бойчук), 0:26 (1:0). Павлович (Эллисон, Граньяни), 30:08 (1:1). Степанов (Готовец, Граборенко), 31:11 (1:2). Коробов (Степанов, Карабань), 33:23 (1:3). 21 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Сибирь - Динамо Мн - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Шалунов (Бойчук), 0:26 (1:0). Павлович (Эллисон, Граньяни), 30:08 (1:1). Степанов (Готовец, Граборенко), 31:11 (1:2). Коробов (Степанов, Карабань), 33:23 (1:3).
21 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция