Василий Карасев: Тимма может быть связующим звеном между россиянами и иностранцами
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата
Единой Лиги ВТБ против «Астаны» (99:72).
- Эта победа, причем с хорошей разницей, после поражений от
УНИКСа и «Локомотива» особенно важна. Сегодня мы смогли сыграть в тот
баскетбол, который и хотим показывать: агрессивная защита, быстрые переходы.
- С чем связана смена
капитана в команде?
- Когда ты проигрываешь, то надо что-то менять и встряхивать команду. В конце прошлого сезона Тимма уже был капитаном, но даже не это главное. Он знает и английский, и русский и может быть связующим звеном между россиянами и иностранцами, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» обыграл «Астану» со счетом 99:72. Перед этим матчем капитаном сине-бело-голубых был назначен латыш Янис Тимма. Предыдущим капитаном петербуржцев был канадец Кайл Лэндри.
Следующий матч в Лиге ВТБ петербуржцы проведут 8 января дома против «Химок», астанинцы в тот же день примут «Нижний Новгород», с которым «Зенит» сыграет 4 января во втором групповом раунде Еврокубка.
Команда Василия Карасева с 17 очками занимает четвертое
место в Лиге ВТБ, клуб из Казахстана с 15 очками идет на шестом месте.