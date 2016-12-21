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Василий Карасев: Тимма может быть связующим звеном между россиянами и иностранцами

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Астаны» (99:72).

- Эта победа, причем с хорошей разницей, после поражений от УНИКСа и «Локомотива» особенно важна. Сегодня мы смогли сыграть в тот баскетбол, который и хотим показывать: агрессивная защита, быстрые переходы.

- С чем связана смена капитана в команде?
- Когда ты проигрываешь, то надо что-то менять и встряхивать команду. В конце прошлого сезона Тимма уже был капитаном, но даже не это главное. Он знает и английский, и русский и может быть связующим звеном между россиянами и иностранцами, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Астану» со счетом 99:72. Перед этим матчем капитаном сине-бело-голубых был назначен латыш Янис Тимма. Предыдущим капитаном петербуржцев был канадец Кайл Лэндри.

Следующий матч в Лиге ВТБ петербуржцы проведут 8 января дома против «Химок», астанинцы в тот же день примут «Нижний Новгород», с которым «Зенит» сыграет 4 января во втором групповом раунде Еврокубка.

Команда Василия Карасева с 17 очками занимает четвертое место в Лиге ВТБ, клуб из Казахстана с 15 очками идет на шестом месте.


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