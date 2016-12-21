Илиас Папатеодору: «Астана» не выдержала ритм и агрессию «Зенита»

Главный тренер «Астаны» Илиас Папатеодору поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (72:99).

- Мы старались бороться, и нам это успешно удавалось на протяжении 25 минут, но, к сожалению, потом мы не смогли выдержать ритм и агрессию, которую нам навязывал «Зенит». Сегодня наш соперник был лучше нас и заслужил победу. Но мы отдали себя без остатка, и наши ребята боролись до конца, - приводит слова Папатеодору официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Астану» со счетом 99:72. Следующий матч в Лиге ВТБ петербуржцы проведут 8 января дома против «Химок», астанинцы в тот же день примут «Нижний Новгород», с которым «Зенит» сыграет 4 января во втором групповом раунде Еврокубка.

Команда Василия Карасева с 17 очками занимает четвертое место в Лиге ВТБ, клуб из Казахстана с 15 очками идет на шестом месте.