Андре Уорд: Ковалев был разбит морально и физически, он просто сломался

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд – о поединке против российского боксера Сергея Ковалева.



«Сергей должен признать поражение, вместо того, чтобы оправдываться. Это не красит Ковалева... Он был избит морально и разбит физически. Он просто сломался. Еще никогда «Крашер» не оказывался в таком положении. Ему придется психологически вернуться, если будет реванш, и я не уверен, что он сможет. Впервые бой пошел не по его сценарию.

Теперь он разобран на части и винит всех, кроме себя. Это много говорит о нем, как о человеке. Это очень показательная слабость, такой его стороны я прежде не видел», – цитирует американца Fighthype.



Напомним, бой между спортсменами состоялся 20 ноября. Судьи отдали победу Уорду, который в начале встречи был послан в нокдаун.



