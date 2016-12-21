Светлана Кулакова: Надеюсь, что доброе имя Поветкина будет оправдано

Чемпионка мира по версии IBO в первом полусреднем весе россиянка Светлана Кулакова — о ситуации с Александром Поветкиным.

- Надеюсь, что найдут виноватых и что доброе имя Александра будет оправдано. Я в это очень сильно верю. Как и многие спортсмены, с которыми мы каждый день общаемся. Хочется, чтобы все было хорошо, - передает слова Кулаковой «Р-Спорт».

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.

По информации в СМИ допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина может быть вскрыта до конца 2016 года.