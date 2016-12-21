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«Бавария» уверенно обыгрывает РБ «Лейпциг на своем поле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В эти минуты на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене проходит матч 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» – РБ «Лейпциг».

Подопечные Карло Анчелотти по итогам первого тайма уверенно обыгрывают своего соперника со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились два полузащитника: Тьяго Алькантара и Хаби Алонсо. Также один гол на счету форварда Роберта Левандовски, который отличился с пенальти.

Стоит отметить, что «Лейпциг» с 30-й минуты играл в меньшинстве, поскольку нападающий команды Эмиль Форсберг был удален за грубое нарушение.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Бундеслига
16-й тур

Матч

Бавария - РБ Лейпциг - 3:0 (3:0)

Голы

Алькантара 17 (1:0). Алонсо 26 (2:0). Левандовски 45 (3:0 - пен.).

Состав

Бавария: Нойер, Мартинес, Лам, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Алонсо, Видаль (Киммих, 75), Алькантара, Роббен (Рибери, 46), Левандовски, Коста

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Форсберг, Вернер (Сельке, 59), Забитцер (Бурк, 82), Поульсен

Предупреждения:

Видаль, 56 - Забитцер, 58

Удаления:

нет - Форсберг, 30

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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