«Бавария» уверенно обыгрывает РБ «Лейпциг на своем поле

В эти минуты на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене проходит матч 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» – РБ «Лейпциг».

Подопечные Карло Анчелотти по итогам первого тайма уверенно обыгрывают своего соперника со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились два полузащитника: Тьяго Алькантара и Хаби Алонсо. Также один гол на счету форварда Роберта Левандовски, который отличился с пенальти.

Стоит отметить, что «Лейпциг» с 30-й минуты играл в меньшинстве, поскольку нападающий команды Эмиль Форсберг был удален за грубое нарушение.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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