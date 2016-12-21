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«Севилья», забив 9 мячей, вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Севильи» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромили команду «Форментера» со счетом 9:1.

В составе победителей забитыми мячами отличились Лусиано Вьетто и Виссам Бен-Йедер (оба оформили по хет-трику). Дубль на счету Пабло Сарабии, а еще один гол в активе Пауло Гансо.

Отметим, что в первой игре команда Хорхе Сампаоли победила со счетом 5:1.

Таким образом, действующий победитель Лиги Европы выходит в следующую стадию Кубка страны.

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