«Севилья», забив 9 мячей, вышла в 1/8 финала Кубка Испании
Футболисты «Севильи» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромили команду «Форментера» со счетом 9:1.
В составе победителей забитыми мячами отличились Лусиано Вьетто и Виссам Бен-Йедер (оба оформили по хет-трику). Дубль на счету Пабло Сарабии, а еще один гол в активе Пауло Гансо.
Отметим, что в первой игре команда Хорхе Сампаоли победила со счетом 5:1.
Таким образом, действующий победитель Лиги Европы выходит в следующую стадию Кубка страны.
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