«Севилья», забив 9 мячей, вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты «Севильи» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромили команду «Форментера» со счетом 9:1.



В составе победителей забитыми мячами отличились Лусиано Вьетто и Виссам Бен-Йедер (оба оформили по хет-трику). Дубль на счету Пабло Сарабии, а еще один гол в активе Пауло Гансо.



Отметим, что в первой игре команда Хорхе Сампаоли победила со счетом 5:1.

Таким образом, действующий победитель Лиги Европы выходит в следующую стадию Кубка страны.