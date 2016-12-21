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Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена Аргентины

Источник:  La NacionКомментарии

Как сообщает издание La Nacion, спортсменом года в Аргентине признан обладатель звания ATP «Возвращение года» Хуан-Мартин дель Потро.

Потро стал обладателем награды «Олимпия-де-Оро», которая вручается лучшему спортсмену страны по итогам голосования местной ассоциации спортивных журналистов, во второй раз. Впервые Хуан-Мартин стал лучшим спортсменом Аргентины в 2009 году, выиграв US Open. 

На ОИ-2016 в Рио-де-Жанйеро дель Потро стал серебряным призером олимпийского теннисного турнира, а в ноябре он внес весомый вклад в победу своей сборной в финале Кубка Дэвиса над командой Хорватии.

Стоит отметить, что теннисист опередил в голосовании форварда «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.


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