Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио»
Футболисты «Интера» в домашнем матче 18-го тура чемпионата
Италии уверенно обыграли «Лацио» из Рима.
Встреча, прошедшая в среду в Милане на стадионе «Сан-Сиро»,
завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился
Мауро Икарди, а еще один мяч провел Эвер Банега.
Таким образом, «Интер» набрал 30 очков и закрепился на
седьмом месте в турнирной таблице серии А. У «Лацио» осталось 34 очка. Римский
клуб делит третье-четвертое место с «Наполи».
В матчах следующего тура «Интер» 8 января 2017 года сыграет в гостях с «Удинезе», а «Лацио» в этот день примет «Кротоне».
Матч
Голы
Банега 54 (1:0). Икарди 56 (2:0). Икарди 65 (3:0).
Состав
Интер: Ханданович, Миранда, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 63), Мурильо, Кондогбиа, Брозович, Перишич, Кандрева (Габриэл, 86), Банега (Паласио, 74), Икарди
Лацио: Маркетти, де Врей, Фортуна, Баста, Милинкович-Савич, Лулич (Ломбарди, 72), Патрик (Кейта, 59), Билья (Катальди, 83), Пароло, Андерсон, Иммобиле
Предупреждения:
Ансалди, 57; Миранда, 76 - Андерсон, 58; Лулич, 64
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
21 декабря 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция