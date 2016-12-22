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Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Интера» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии уверенно обыграли «Лацио» из Рима.

Встреча, прошедшая в среду в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился Мауро Икарди, а еще один мяч провел Эвер Банега.

Таким образом, «Интер» набрал 30 очков и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице серии А. У «Лацио» осталось 34 очка. Римский клуб делит третье-четвертое место с «Наполи».

В матчах следующего тура «Интер» 8 января 2017 года сыграет в гостях с «Удинезе», а «Лацио» в этот день примет «Кротоне».

Матч

Интер - Лацио - 3:0 (0:0)

Голы

Банега 54 (1:0). Икарди 56 (2:0). Икарди 65 (3:0).

Состав

Интер: Ханданович, Миранда, Д'Амброзио, Ансалди (Нагатомо, 63), Мурильо, Кондогбиа, Брозович, Перишич, Кандрева (Габриэл, 86), Банега (Паласио, 74), Икарди

Лацио: Маркетти, де Врей, Фортуна, Баста, Милинкович-Савич, Лулич (Ломбарди, 72), Патрик (Кейта, 59), Билья (Катальди, 83), Пароло, Андерсон, Иммобиле

Предупреждения:

Ансалди, 57; Миранда, 76 - Андерсон, 58; Лулич, 64

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

21 декабря 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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