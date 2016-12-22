Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио»

Футболисты «Интера» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии уверенно обыграли «Лацио» из Рима.

Встреча, прошедшая в среду в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе дублем отметился Мауро Икарди, а еще один мяч провел Эвер Банега.

Таким образом, «Интер» набрал 30 очков и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице серии А. У «Лацио» осталось 34 очка. Римский клуб делит третье-четвертое место с «Наполи».

В матчах следующего тура «Интер» 8 января 2017 года сыграет в гостях с «Удинезе», а «Лацио» в этот день примет «Кротоне».