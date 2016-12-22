«Валенсия» снова обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
Футболисты «Валенсии» в ответном матче 1/16 финала Кубка
Испании переиграли «Леганес».
Встреча, прошедшая в среду в Валенсии на стадионе
«Месталья», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе дублем
отметился Родриго. У гостей отличился Дарвин Мачис.
В первом матче соперников, который прошел в Леганесе 29
ноября, победу одержала «Валенсия» со счетом 3:1. Таким образом, она вышла в
1/8 финала Кубка Испании.
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