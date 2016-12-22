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«Валенсия» снова обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Валенсии» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании переиграли «Леганес».

Встреча, прошедшая в среду в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Родриго. У гостей отличился Дарвин Мачис.

В первом матче соперников, который прошел в Леганесе 29 ноября, победу одержала «Валенсия» со счетом 3:1. Таким образом, она вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

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