«Валенсия» снова обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Футболисты «Валенсии» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании переиграли «Леганес».

Встреча, прошедшая в среду в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Родриго. У гостей отличился Дарвин Мачис.

В первом матче соперников, который прошел в Леганесе 29 ноября, победу одержала «Валенсия» со счетом 3:1. Таким образом, она вышла в 1/8 финала Кубка Испании.