Теодор Салпаров: Когда «Зенит» мотивирован, противостоять ему тяжело
Либеро «Зенита» Теодор Салпаров считает, что его партнеры по
казанскому клубу Максим Михайлов и Вильфредо Леон своей игрой не оставили
шансов французскому «Пари Воллей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда «Зенит» мотивирован, противостоять нам
тяжело. Мы хорошо изучили «Пари Воллей», который очень хорошо сыграл
с «Фридрихсхафеном». Это крепкая команда, но «Зенит»
сейчас, пожалуй, лучший клуб в мире. Против «Пари Воллей» не сыграл
Мэтт Андерсон, но Михайлов и Леон убили французов», - приводит «Р-Спорт»
слова Салпарова.
«Зенит» обыграл «Пари Воллей» со счетом 3:0 и сохранил
лидерство в группе С в Лиге чемпионов. Михайлов набрал 13 очков и реализовал 68
процентов атак, а показатели Леона – 11 очков и 57 процентов.
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