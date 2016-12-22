Теодор Салпаров: Когда «Зенит» мотивирован, противостоять ему тяжело

Либеро «Зенита» Теодор Салпаров считает, что его партнеры по казанскому клубу Максим Михайлов и Вильфредо Леон своей игрой не оставили шансов французскому «Пари Воллей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Когда «Зенит» мотивирован, противостоять нам тяжело. Мы хорошо изучили «Пари Воллей», который очень хорошо сыграл с «Фридрихсхафеном». Это крепкая команда, но «Зенит» сейчас, пожалуй, лучший клуб в мире. Против «Пари Воллей» не сыграл Мэтт Андерсон, но Михайлов и Леон убили французов», - приводит «Р-Спорт» слова Салпарова.

«Зенит» обыграл «Пари Воллей» со счетом 3:0 и сохранил лидерство в группе С в Лиге чемпионов. Михайлов набрал 13 очков и реализовал 68 процентов атак, а показатели Леона – 11 очков и 57 процентов.