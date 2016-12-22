Димитрис Итудис: ЦСКА в матче с «Маккаби» действовал решительно
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после гостевой победы
над «Маккаби» в матче регулярного сезона Евролиги похвалил всю команду за
характер.
«Есть много способов победить, мы выбрали один из них. Плохо
начали, «Маккаби» доминировал вначале, умело используя свое главное оружие –
быструю игру. Соперники вели 38-20 и имели владение, но мы верили, что можем
победить – владение за владением, защита за защитой. Мы заставили соперников
сделать 23 потери, во второй половине разница в рейтинге полезности составила
24 балла.
Упустив 25 очков в контратаках в первой половине, мы
пропустили всего семь очков в первичных и вторичных быстрых отрывах после
перерыва, позволили «Маккаби» сделать всего четыре результативные передачи. Мы
оставались командой, верили в то, что делаем, и имеем право быть счастливыми.
Поздравляю каждого игрока с внесенным вкладом, мы обыграли талантливую команду
и действовали решительно», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Встреча 13-го тура, прошедшая в среду в Тель-Авиве,
завершилась победой гостей со счетом 80:76. 16 очков в составе армейского клуба
набрал Кори Хиггинс.
Таким образом, ЦСКА одержал 12-ю победу в турнире и упрочил лидерство в турнирной таблице. У «Маккаби» теперь в пассиве восемь поражений.
Матч
Маккаби Т-А - ЦСКА - 76:80
Место и дата
21 декабря 22:05, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция