Димитрис Итудис: ЦСКА в матче с «Маккаби» действовал решительно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после гостевой победы над «Маккаби» в матче регулярного сезона Евролиги похвалил всю команду за характер.

«Есть много способов победить, мы выбрали один из них. Плохо начали, «Маккаби» доминировал вначале, умело используя свое главное оружие – быструю игру. Соперники вели 38-20 и имели владение, но мы верили, что можем победить – владение за владением, защита за защитой. Мы заставили соперников сделать 23 потери, во второй половине разница в рейтинге полезности составила 24 балла.

Упустив 25 очков в контратаках в первой половине, мы пропустили всего семь очков в первичных и вторичных быстрых отрывах после перерыва, позволили «Маккаби» сделать всего четыре результативные передачи. Мы оставались командой, верили в то, что делаем, и имеем право быть счастливыми. Поздравляю каждого игрока с внесенным вкладом, мы обыграли талантливую команду и действовали решительно», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Встреча 13-го тура, прошедшая в среду в Тель-Авиве, завершилась победой гостей со счетом 80:76. 16 очков в составе армейского клуба набрал Кори Хиггинс.

Таким образом, ЦСКА одержал 12-ю победу в турнире и упрочил лидерство в турнирной таблице. У «Маккаби» теперь в пассиве восемь поражений.