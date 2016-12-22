Эдуард Занковец: Важна не только победа, но и шайбы Бойда

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец после выездной победы своего клуба над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил важность шайб Дастина Бойда.

«Знаете, когда счет стал 2:1, то все могло повернутся или в одну, или в другую сторону. Слава богу, что мы забили третий гол, и, в принципе, ребята уже тогда почувствовали, что игру можно довести до победы. И, наверное, самое главное дополнение к тому, что мы взяли три очка, это Дастин Бойд у нас забил первые голы после травмы, а Кевин Пулен отыграл первый победный матч. Эти моменты, наверное, важны не менее, чем победа», - приводит официальный сайт «Барыса» слова Занковца.

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Барыса». В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд, по разу отличились Константин Пушкарев и Роман Старченко. У хозяев единственную шайбу забросил Вадим Краснослободцев.