Эдуард Занковец: Важна не только победа, но и шайбы Бойда
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец после
выездной победы своего клуба над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
отметил важность шайб Дастина Бойда.
«Знаете, когда счет стал 2:1, то все могло повернутся или в
одну, или в другую сторону. Слава богу, что мы забили третий гол, и, в
принципе, ребята уже тогда почувствовали, что игру можно довести до победы. И,
наверное, самое главное дополнение к тому, что мы взяли три очка, это Дастин
Бойд у нас забил первые голы после травмы, а Кевин Пулен отыграл первый
победный матч. Эти моменты, наверное, важны не менее, чем победа», - приводит
официальный сайт «Барыса» слова Занковца.
Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со
счетом 4:1 в пользу «Барыса». В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд,
по разу отличились Константин Пушкарев и Роман Старченко. У хозяев единственную
шайбу забросил Вадим Краснослободцев.
Матч
Адмирал - Барыс - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Пушкарёв (Панюков, Шалапов), 7:39 (0:1 - бол.). Старченко (Сен-Пьер, Баркер), 30:37 (0:2). Краснослободцев (Саболич, Григорьев), 40:32 (1:2 - бол.). Бойд (Боченски, Семёнов), 55:01 (1:3). Бойд (Иванов, Тривино), 56:31 (1:4).
Место и дата
21 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция