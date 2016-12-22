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Александр Андриевский: Сыграли один из самых худших матчей в сезоне

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после поражения своей команды от «Барыса» в домашнем матче КХЛ подчеркнул, что его подопечные провели одну из худших встреч сезона.

«Мы сыграли один из самых худших матчей в сезоне, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Мы сегодня сыграли плохо, считаю, что «Барыс» сегодня победил заслуженно. Самое главное, мы уступали в жажде борьбы, «Барыс» выглядел сильнее в этом компоненте. Еще раз хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, а «Барыс» с победой», - приводит официальный сайт «Барыса» слова Занковца.

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Барыса». В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд, по разу отличились Константин Пушкарев и Роман Старченко. У хозяев единственную шайбу забросил Вадим Краснослободцев.

Матч

Адмирал - Барыс - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы:

Пушкарёв (Панюков, Шалапов), 7:39 (0:1 - бол.). Старченко (Сен-Пьер, Баркер), 30:37 (0:2). Краснослободцев (Саболич, Григорьев), 40:32 (1:2 - бол.). Бойд (Боченски, Семёнов), 55:01 (1:3). Бойд (Иванов, Тривино), 56:31 (1:4).

Место и дата

21 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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