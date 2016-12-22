Александр Андриевский: Сыграли один из самых худших матчей в сезоне

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после поражения своей команды от «Барыса» в домашнем матче КХЛ подчеркнул, что его подопечные провели одну из худших встреч сезона.

«Мы сыграли один из самых худших матчей в сезоне, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Мы сегодня сыграли плохо, считаю, что «Барыс» сегодня победил заслуженно. Самое главное, мы уступали в жажде борьбы, «Барыс» выглядел сильнее в этом компоненте. Еще раз хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, а «Барыс» с победой», - приводит официальный сайт «Барыса» слова Занковца.

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Барыса». В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд, по разу отличились Константин Пушкарев и Роман Старченко. У хозяев единственную шайбу забросил Вадим Краснослободцев.