Александр Андриевский: Сыграли один из самых худших матчей в сезоне
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после
поражения своей команды от «Барыса» в домашнем матче КХЛ подчеркнул, что его
подопечные провели одну из худших встреч сезона.
«Мы сыграли один из самых худших матчей в сезоне, хотел бы
извиниться перед нашими болельщиками. Мы сегодня сыграли плохо, считаю, что «Барыс»
сегодня победил заслуженно. Самое главное, мы уступали в жажде борьбы, «Барыс»
выглядел сильнее в этом компоненте. Еще раз хочется извиниться перед болельщиками
за такую игру, а «Барыс» с победой», - приводит официальный сайт «Барыса» слова
Занковца.
Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Барыса». В составе победителей дубль оформил Дастин Бойд, по разу отличились Константин Пушкарев и Роман Старченко. У хозяев единственную шайбу забросил Вадим Краснослободцев.
Матч
Адмирал - Барыс - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Пушкарёв (Панюков, Шалапов), 7:39 (0:1 - бол.). Старченко (Сен-Пьер, Баркер), 30:37 (0:2). Краснослободцев (Саболич, Григорьев), 40:32 (1:2 - бол.). Бойд (Боченски, Семёнов), 55:01 (1:3). Бойд (Иванов, Тривино), 56:31 (1:4).
Место и дата
21 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция