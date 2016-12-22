Победа ЦСКА в Евролиге, разгром «Лейпцига» «Баварией» и новый клуб Якина. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1. Баскетболисты московского ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение израильскому «Маккаби» - 80:76. Армейцы играли без Милоша Теодосича и Нандо де Коло. 16 очков в их составе набрал Кори Хиггинс. ЦСКА одержал 12-ю победу в турнире и упрочил лидерство в турнирной таблице.

2. Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил швейцарскую команду «Шаффхаузен», которая выступает во втором по силе дивизионе страны и занимает последнее место в турнирной таблице. Контракт 42-летнего специалиста с аутсайдером второго дивизиона рассчитан до конца текущего сезона.

3. Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по буллитам обыграли «Вашингтон» - 3:2. Из пяти россиян, принимавших участие в этой игре, результативными действиями отличился только Дмитрий Орлов, отдавший результативный пас.

4. Футболисты мюнхенской «Баварии» одержали разгромную победу в матче 16-го тура чемпионата Германии над «РБ Лейпцигом» - 3:0. По мячу забили Тьяго Алькантара, Хаби Алонсо и Роберт Левандовски. «Бавария» набрала 39 очков и ушла на зимний перерыв лидером бундеслиги, имея трехочковое преимущество над «РБ Лейпцигом».

5. По-прежнему не знает поражений в бундеслиге «Хофенхайм». Накануне поздно вечером этот клуб дома упустил победу над «Вердером» - 1:1. Хозяева вышли вперед после точного удара Сандро Вагнера на 26-й минуте. Гости восстановили равенство на 87-й минуте после гола Зерге Гнабри. «Хоффенхайм» имеет 28 очков, расположившись на пятом месте в таблице.

6. Футболисты «Интера» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии уверенно обыграли «Лацио» – 3:0. В составе хозяев дублем отметился Мауро Икарди, а еще один мяч провел Эвер Банега. «Интер» набрал 30 очков и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице серии А. У «Лацио» осталось 34 очка. Римский клуб делит третье-четвертое место с «Наполи».

7. Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромили «Лорьян» - 5:0. У хозяев по голу забили Томас Менье, Тьяго Силва, Эдинсон Кавани и Лукас Моура. У гостей в пассиве автогол. «ПСЖ» набрал 39 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

8. А первое место в лиге 1 сохраняет «Ницца», которая на выезде выстояла в матче с «Бордо» - 0:0. Причем гости доигрывали встречу вдевятером. Одна из красных карточек в пассиве Марио Балотелли. Таким образом, у «Ниццы» стало 44 очка.

9. Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уничтожили «Эркулес» - 7:0. В составе победителей по голу забили Лука Динь, Иван Ракитич, Рафинья и Пако Алькасер, а Арда Туран оформил хет-трик. В первом матче соперников, который прошел Аликанте 1 декабря, была зафиксирована ничья – 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

10. Волейболисты московского «Динамо» одержали волевую победу над турецким клубом «Истанбул ББ» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов – 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:22). Динамовцы одержали вторую победу в двух матчах, набрали шесть очков и единолично возглавили таблицу квартета А. У турецкой команды очков по-прежнему нет.

11. Действующий победитель Лиги чемпионов – казанский «Зенит» в среду дома одержал уверенную победу над французским клубом «Пари Воллей» - 3:0 (25:17, 25:15, 25:21). Волейболисты «Зенита» одержали вторую победу в турнире, набрали шесть очков и единолично возглавили таблицу квартета С.

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Именинники: 22 декабря исполняется 57 лет известному тренеру Бернду Шустеру. Также в этот день родились два бывший наставника московского «Динамо» - Дмитрий Хохлов (41 год) и Дан Петреску (49 лет).