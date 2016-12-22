«Вашингтон» по буллитам проиграл «Филадельфии», Орлов отдал голевой пас

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Михаэль Раффль и Клод Жиру, а Уэйн Симмондс реализовал победный буллит. У гостей отличились Андре Бураковски и Ларс Эллер.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов отыграл 15 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл провел на льду 24 минуты, нанес два броска, совершил один силовой прием, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 24 минут, нанес один бросок, отдал один голевой пас, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 20 минут, нанес два броска, шесть раз применил силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду почти 20 минут, нанес три броска, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 23 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Вашингтон» 24 декабря в 03:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».