«Шапекоэнсе» вручили Южноамериканский кубок
Бразильский клуб «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, получил трофей Южноамериканского кубка, сообщает El Tiempo.
Награждение состоялось на церемонии жеребьевки Кубка Либертадорес. Клуб «Атлетико Насьональ» - соперник «Шапекоэнсе по финалу Южноамериканского кубка, получил специальную награду «Fair play» от КОНМЕБОЛ.
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.