Александр Мостовой: Широков пригодился бы «Ростову»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что футболист Роман Широков может возобновить спортивную карьеру.

- Если Широков возобновит карьеру, то он спокойно сможет выступать еще на протяжении двух-трех лет, - сказал «Известиям» Александр Мостовой. - Думаю, летом, когда Роман принимал решение о завершении карьеры, он просто не хотел опускать планку и уходить в клубы, которые ниже по уровню, чем ЦСКА, «Спартак» или «Зенит». Со временем, видимо, футболист понял, что все-таки еще хочет играть, и готов попробовать свои силы и в менее статусных командах.

Считаю, что многим командам Широков бы пригодился. Если говорить конкретно - думаю, что «Ростову» Широков точно не помешал бы. Тем более что он уже имеет опыт работы с Курбаном Бердыевым. Да и другим командам, которые располагаются в районе 5–7 места в таблице РФПЛ, стоит обратить внимание на Романа.

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.

Накануне экс-капитан российской национальной команды не исключил возобновления карьеры, добавив, что открыт для предложений.