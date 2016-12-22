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«Барселона» летом предложит контракт Витселю

Источник:  CalciomercatoКомментарии

«Барселона» намерена побороться с «Ювентусом» за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, сообщает Calciomercato.

Испанский гранд готов предложить контракт футболисту летом, когда соглашение с «Зенитом» закончится и Витсель станет свободным агентом. «Барселона» намерена предложить бельгийцу высокую зарплату, от которой он вряд ли захочет отказываться. 

Ранее сообщалось, что Витсель уже согласовал контракт с «Ювентусом» и зимой перейдет в итальянский клуб. На днях генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб не будет платить за полузащитника больше 6 миллионов евро, теперь трансфер Витселя под угрозой срыва. 

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

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