Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месси продолжит карьеру в Китае, если «Барселона» не выполнит его финансовые требования

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Китае, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на испанскую программу Estudio Estadio.

По информации источника, аргентинский футболист сказал своему другу, что если «Барселона» не выполнит его финансовые требования в новом контракте, то он покинет клуб и уедет в Китай. В Испании считают, что друг, которому Меси рассказал все это, - полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас. 

Ранее сообщалось, что китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» готов платить Месси 100 миллионов евро в год. Контракт аргентинца с «Барселоной» действует до лета 2018 года. 

В текущем сезоне 29-летний футболист провел за каталонский клуб 13 матчей в примере, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» выбыл из борьбы за Хамеса, в клубе считают игрока переоцененнымКак сообщает издание The Sun, полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не станет игроком «Челси».Василий Уткин: Роналду - киборг, он отдал свои мускулы ради скоростиФутбольный комментатор Василий Уткин поделился своим мнение по поводу нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.«Барселона» летом предложит контракт Витселю«Барселона» намерена побороться с «Ювентусом» за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, сообщает Calciomercato.День в истории. Бернду Шустеру – 57 лет!22 декабря исполняется 57 лет бывшему полузащитнику «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной ФРГ, а ныне известному тренеру Бернду Шустеру.«Барселона» дома разгромила «Эркулес» и вышла в 1/8 финала Кубка ИспанииФутболисты «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли «Эркулес».Дель Потро опередил Месси в голосовании за лучшего спортсмена АргентиныКак сообщает издание La Nacion, спортсменом года в Аргентине признан обладатель звания ATP «Возвращение года» Хуан-Мартин дель Потро.«Атлетик» объявил о продлении контракта с Адурисом35-летний форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис продолжит выступления за баскский клуб.«Реал» начал переговоры по трансферу КуртуаМадридский «Реал» заинтересован в услугах голкипера «Челси» Тибо Куртуа. Об этом сообщает радиостанция Onda Cero.Хамес начал оформлять британскую визу и готовится покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение покинуть испанский клуб в январе 2017 года.Венгер обозначил главную цель «Арсенала» на зимнее трансферное окноТренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером намерен укрепить защитную линию команды в январе 2017 года.Антуан Гризманн: Нет никакого желания играть в «Реале»Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн даже не рассматривает вариант перехода в «Реал», а заканчивать карьеру хочет в США – в команде Дэвида Бекхэма.Хосе Антонио Рейес: Эмери как тактик гораздо сильнее КапеллоПолузащитник «Эспаньола» Хосе Антонио Рейес уверен в том, что бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери сможет добиться высоких результатов с «ПСЖ».Суарес победил Месси в соревновании по сбиванию летающего дрона (видео)Футболисты «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси приняли участие в необчной тренировке, целью которой было сбить летающий дрон.«МЮ» ведет переговоры о трансферах Гризманна и СемедуНападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Жозеп Бартомеу: «Золотой мяч» каждый год должен быть у МессиПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси должен каждый сезон становится обладателем «Золотого мяча».Константин Генич: Обамеянг может уже вещи собирать в «Реал»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич иронично прокомментировал решение CAS сократить трансферный запрет на регистрацию новичков со стороны мадридского «Реала».Луис Энрике: Не думаю о статистике Неймара, он помогает «Барселоне» в защите и я доволен этимГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике оценил выступление бразильского нападающего команды Неймара.Дмитрий Селюк: «Малага» готова подписать Траоре хоть сегодняАгент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда московского ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что его клиент имеет возможность переехать в чемпионат Испании.Луис Энрике: Ракитич? Не собираюсь оправдываться перед игроком за те или иные решенияГлавный тренер «Барселоны» Лиус Энрике высказался о положении в команде полузащитника Ивана Ракитича.«Барселона» изучит апелляцию «Реала» на запрет регистрировать новых игроковЧастично удовлетворенная апелляция «Реала» на решение ФИФА запретить клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон привлекла внимание «Барселоны», которая проиграла аналогичное дело.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости