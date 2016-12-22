Месси продолжит карьеру в Китае, если «Барселона» не выполнит его финансовые требования

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в Китае, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на испанскую программу Estudio Estadio.

По информации источника, аргентинский футболист сказал своему другу, что если «Барселона» не выполнит его финансовые требования в новом контракте, то он покинет клуб и уедет в Китай. В Испании считают, что друг, которому Меси рассказал все это, - полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас.

Ранее сообщалось, что китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» готов платить Месси 100 миллионов евро в год. Контракт аргентинца с «Барселоной» действует до лета 2018 года.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел за каталонский клуб 13 матчей в примере, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.