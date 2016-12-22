Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.

- Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне. Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый. Все эти сборы мы планируем на весну, поскольку сейчас холодно и в открытом бассейне можно простудиться, - сказала Ефимова ТАСС. 

Первый сбор должен пройти в январе в Австралии. Ефимова - двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 м и 200 м брассом, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ефимовой сделают операцию в Израиле 6 январяТрехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин 6 января в Израиле, сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Андрей Митьков.Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работатьЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Андрей Шабасов: По итогам сезона и чемпионата мира ставлю себе пятерку с минусомРоссийский пловец Андрей Шабасов подвел итоги своего выступления в сезоне.Раноми Кромовидьойо: После допинговых скандалов мое отношение к России и российским спортсменам никак не изменилосьТрехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Раноми Кромовидьойо после выступления на Кубке Сальникова-2016 в Санкт-Петербурге в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказала свое отношение к допинговым скандалам с участием российских спортсменов.Вероника Попова: Рада, что получилось завоевать первую личную медаль на чемпионатах мираПловчиха Вероника Попова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после выступления на Кубке Сальникова-2016 оценила выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Александр Красных: Второй доклад Макларена никак на нас не повлиялПловец Александр Красных после выступления на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге рассказал об отношении к российским спортсменам на чемпионате мира в Канаде.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в ЯрославлеЛидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.Сергей Колмогоров: Оцениваю выступление сборной на ЧМ в Виндзоре сдержанно, спокойно и оптимистичноГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров оценил выступление национальной команды на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России победила в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ на короткой водеСборная России одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.Сборная России завоевала 14 наград на ЧМ по плаванию на короткой водеСборная России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде завоевала 14 наград.Мужская сборная России победила в эстафете 4х100 м комплексом на ЧМ по плаваниюМужская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Мужская и женская сборные России вышли в финал чемпионата мира в комбинированной эстафетеВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4х100 метров вышли мужская и женская сборные России.Сборная России победила в комбинированной эстафете в финале ЧМ по плаванию на короткой водеМужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4 по 50 метров в финале чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Канаде.Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м на чемпионате мира по плаваниюВ канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в эстафете кролем 4х200 м пробилась женская сборная России.Сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4Х50 на чемпионате мира с первым временемВ канадском городе Виндзор проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4Х50 метров пробилась мужская сборная России.Россияне выиграли два золота в эстафетах на чемпионате мира в ВиндзореРоссийские пловцы завоевали две золотые медали в канадском Виндзоре, где проходит чемпионат мира на короткой воде.Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебраДвукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравила вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мираРоссийские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости