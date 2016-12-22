Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.

- Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне. Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый. Все эти сборы мы планируем на весну, поскольку сейчас холодно и в открытом бассейне можно простудиться, - сказала Ефимова ТАСС.

Первый сбор должен пройти в январе в Австралии. Ефимова - двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 м и 200 м брассом, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.