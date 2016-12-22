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Нападающий «Эдмонтона» Летесту признан первой звездой дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Марк Летесту признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. 

В матче с «Аризоной» (3:2) форвард набрал три очка (1+2).

Второй звездой дня назван голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон, отразивший 36 бросков в матче против «Вашингтона» (3:2 ОТ).

Третья звезда - нападающий «Вашингтона» Андре Бураковски, записавший на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу. 

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