Нападающий «Эдмонтона» Летесту признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Эдмонтона» Марк Летесту признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
В матче с «Аризоной» (3:2) форвард набрал три очка (1+2).
Второй звездой дня назван голкипер «Филадельфии» Стив Мэйсон, отразивший 36 бросков в матче против «Вашингтона» (3:2 ОТ).
Третья звезда - нападающий «Вашингтона» Андре Бураковски, записавший на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу.
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