Лунев – лучший вратарь премьер-лиги по проценту отбитых ударов
Вчера вратарь Андрей Лунев прошел медосмотр в «Зените».
Отметим, что в нынешнем сезоне вратарь «Уфы» сыграл 10 матчей, 6 из них «на ноль», пропустил 7 мячей. Лунев имеет лучший в чемпионате показатель по проценту отбитых ударов – 84%. У других вратарей «Зенита» – Юрия Лодыгина и Михаила Кержакова – 76% и 58% соответственно. Кроме того, у Лунева и лучший показатель премьер-лиги по игре на выходе – эффективность 98%.
Зачем «Зениту» Лунев. Мнение Михаила Борзыкина
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически