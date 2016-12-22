Лунев – лучший вратарь премьер-лиги по проценту отбитых ударов

читайте также

Андрей Червиченко: С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футбол Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, как изменится игра ЦСКА с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«Зенит» просит за Витселя 15 млн евро «Зенит» никак не может договориться с «Ювентусом» по поводу перехода бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

«Зенит» интересуется защитником «Нордшелланда» Макшо «Зенит» интересуется центральным защитником датского «Нордшелланда» Андреасом Макшо. Футболист в будущем может заменить Николаса Ломбертса в питерском клубе.

Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак» Защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак», сообщает «Спортдиалог».

Агент: «Локомотив» проявляет интерес к Оздоеву, но конкретного предложения не было Агент футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева Азор Гаргаев рассказал, что к полузащитнику проявляет интерес московский «Локомотив».

«Спартак» предлагал Манджукичу зарплату 6 млн евро в год Приобретение нападающего «Ювентуса» Марио Манджукич было главным приоритетом «Спартака» в предстоящее трансферное окно, однако хорват не захотел ехать в Россию, сообщает Calciomercato.

Гаджи Гаджиев: Перед матчем со «Спартаком» все решил разговор с Селиховым Интервью корреспонденту «Советского спорта» дал главный тренер одной из самых неуступчивых команд лиги – «Амкара».

Вратарь «Томи»: Клуб попрощался с рядом футболистов и планирует доигрывать сезон дублем Вратарь «Томи» Антон Коченков сообщил, что томский клуб попрощался с рядом футболистов и будет доигрывать сезон молодежным составом.

«Зенит» заинтересован в трансфере 31-летнего защитника «Гремио» Защитник «Гремио» Педро Жеромел попал в список интересов «Зенита», сообщает «Спортфакт».

«Зенит» хочет приобрести защитника «Гремио» Жеромела Скауты «Зенита» начали переговоры с агентом защитника бразильского «Гремио» из Порту-Алегри Педро Жеромелом, сообщает «Спортфакт».

Гендиректор «Ювентуса»: В «Зените» медлят с трансфером Витселя Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мнением о ходе переговоров по трансферу полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

«Томь» начнет выплачивать долги после Нового года Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб начнет гасить долги перед футболистами после Нового года.

Широков может возобновить карьеру в «Урале» Экс-капитан сборной России Роман Широков может возобновить свою карьеру в «Урале», сообщает «Спортфакт».

«Cмолов больше не изгой – он нужен всем». Рейтинг Ловчева «Советский спорт» продолжает подводить итоги первой части сезона.

«Барселона» летом предложит контракт Витселю «Барселона» намерена побороться с «Ювентусом» за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, сообщает Calciomercato.

Александр Мостовой: Широков пригодился бы «Ростову» Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что футболист Роман Широков может возобновить спортивную карьеру.

Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клуба Андрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» с Новосельцевым, а в среду станет игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.

Агент: Мельгарехо останется в «Спартаке» Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо останется в клубе, переговоры о его аренде или продаже не ведутся, сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Хуан Апплеярд.

Андрей Аршавин: Файзулин недотренировал колено и заработал артрит Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о травме полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина.