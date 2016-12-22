Широков может возобновить карьеру в «Урале»

Экс-капитан сборной России Роман Широков может возобновить свою карьеру в «Урале», сообщает «Спортфакт».

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов предложил Щирокову поиграть за екатеринбургский клуб. 35-летний полузащитник, завершивший карьеру летом, может присоединиться к «Уралу» на январском сборе, который пройдёт на Кипре. Свое решение Широков должен принять до новогодних праздников. Как утверждает источник, Широков нужен Тарханову как помощник в строительстве новой команды и как игрок, который сможет сделать игру уральцев более умной.

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.