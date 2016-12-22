Рейтинг WBC. Пойманный на допинге Поветкин сохранил первую строчку
Российский боксер Александр Поветкин, у которого недавно в организме нашли запрещенный препарат остарин, сохранил первую строчку рейтинга тяжеловесов в обновленном рейтинге WBC.
Чемпионом в организации является американец Деонтей Уайлдер.
17 декабря Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном. В день поединка стало известно о положительной допинг-пробе российского боксера. После этого команда канадца приняла решение отказаться от боя. В итоге Поветкин встретился с французом Йоанном Дюопа, отправив того в нокаут.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически