Рейтинг WBC. Пойманный на допинге Поветкин сохранил первую строчку

читайте также

Андрей Рябинский: От вскрытия пробы В команда Поветкина ничего не ждет Вице-президент Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Андрей Рябинский рассказал, что команда российского боксера Александра Поветкина не возлагает особых надежд на вскрытие допинг-пробы B.

Диллиан Уайт: У меня может быть бой против Бермейна Стиверна Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что может провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном, который ранее должен был сразиться с россиянином Александром Поветкиным.

Светлана Кулакова: Надеюсь, что доброе имя Поветкина будет оправдано Чемпионка мира по версии IBO в первом полусреднем весе россиянка Светлана Кулакова — о ситуации с Александром Поветкиным.

Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в бою с Анджеем Вавжиком 25 февраля 2017 года в Бирмингеме, штат Алабама должен состояться поединок между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком.

Александр Лебзяк: То, что случилось с Поветкиным, идет с Запада Олимпийский чемпион Александр Лебзяк – о ситуации с Александром Поветкиным.

Александр Поветкин: Дюопа – никакой не мешок! Он готовился к поединку со мной Поветкин прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой перед боем с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира WBC.

Андрей Рябинский: Вся команда Поветкина будет проходить полиграф Глава промоутерской компании «Мир бокса», представляющей интересы Алесандра Поветкина, заявил, что команда российского боксера будет проходить детектор лжи.

Александр Поветкин: Был в курсе, что меня будут проверять. Какой смысл принимать допинг? Российский боксер Александр Поветкин – о препарате под названием остарин, который был обнаружен у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном.

Александр Поветкин: Хорошо, что мне сказали о проваленном допинг-тесте днем, иначе я бы просто не уснул Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своей реакции на положительный допинг-тест перед боем с Бермейном Стиверном.

Комментатор «Матч ТВ»: Сегодня у нас важный эфир, призываю любителей бокса включить наш канал Комментатор телеканала «Матч ТВ» выступил с открытым обращением к аудитории.

Допинг-проба «Б» Поветкина может быть вскрыта до конца 2016 года Как сообщает ТАСС, допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина может быть вскрыта до конца 2016 года.

Президент WBC: Информация о положительном допинг-тесте Поветкина меня просто шокировала Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о том, при каких обстоятельствах он узнал о положительной допинг-пробе российского тяжеловеса Александра Поветкина.

Маурисио Сулейман: Два отмененных титульных боя Поветкина нанесли WBC серьезный урон Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что два отмененных боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с участием россиянина Александра Поветкина нанесли организации серьезный урон.

Константин Генич – о ситуации Поветкина: Как можно провалить допинг-тест в день боя? Вот как? Комментатор телеканала «Матч ТВ» высказался о ситуации российского боксера Александра Поветкина, который в преддверии поединка с Бермейном Стиверном, был уличен в употреблении допинга.

Дон Кинг: Печально, но Поветкин стал настоящим позором Американский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадского боксера Бермейна Стиверна, рассказал о своем отношении к россиянину Александру Поветкину.

Андрей Рябинский: Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов! Глава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал об обстоятельствах отмененного и состоявшегося боев в Екатеринбурге.

Андрей Рябинский: Мы с Поветкиным против допинга – это отвратительная штука Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил уверенность, что Александр Поветкин не употреблял допинг умышленно. Напомним, что положительная проба на остарин стала причиной отменой его боя с Бермейном Стиверном.

Андрей Рябинский: У Дюопа 49-й размер ноги, где взять такие боксерки? Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский объяснил, почему соперник Александра Поветкина Йоан Дюопа проводил бой в кроссовках. Напомним, что Александр одержал победу нокаутом.

Юрий Арбачаков: Решение о продолжении или завершении карьеры Поветкин должен принять сам Первый российский чемпион мира на профессиональном ринге Юрий Арбачаков прокомментировал допинговое дело тяжеловеса Александра Поветкина.