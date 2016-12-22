УЕФА не рассматривает вопрос о лишении России права проведения Евро-2020

В пресс-службе УЕФА заверили, что Санкт-Петербург не лишится права на проведение ближайшего чемпионата Европы.

- У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020, - заявили «Известиям» в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Михаил Дегтярев отметил, что в нынешней политической ситуации можно ожидать всего.

- Учитывая крайнюю политизированность западного общества, от наших европейских «товарищей» можно ожидать чего угодно, - заявил Михаил Дегтярев. - К сожалению, их спортивные функционеры и политики в значительной степени поражены собственной пропагандой. Они уже и сами начали верить в то, что заказывали у европейских информационных концернов, - я имею в виду усилия по очернению России, наших спортсменов и руководителей, всего нашего народа и российской истории. Но мой прогноз: санкции в качестве инструмента мировой политики, различные черные списки и дешевые пропагандистско-постановочные трюки - все это к 2020 году канет в Лету. А Санкт-Петербург стоял и будет стоять, и «Крестовский» примет футбольные матчи Евро. И люди будут приезжать в нашу страну с огромным удовольствием.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. Городами - хозяевами турнира, помимо Санкт-Петербурга, станут: Лондон (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Копенгаген (Дания), Брюссель (Бельгия), Бухарест (Румыния), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Амстердам (Голландия), Будапешт (Венгрия) и Глазго (Шотландия).