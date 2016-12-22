Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА не рассматривает вопрос о лишении России права проведения Евро-2020

Источник:  «Известия»Комментарии

В пресс-службе УЕФА заверили, что Санкт-Петербург не лишится права на проведение ближайшего чемпионата Европы.

- У УЕФА нет планов отнимать у Санкт-Петербурга право проведения чемпионата Европы-2020, - заявили «Известиям» в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Михаил Дегтярев отметил, что в нынешней политической ситуации можно ожидать всего.

- Учитывая крайнюю политизированность западного общества, от наших европейских «товарищей» можно ожидать чего угодно, - заявил Михаил Дегтярев. - К сожалению, их спортивные функционеры и политики в значительной степени поражены собственной пропагандой. Они уже и сами начали верить в то, что заказывали у европейских информационных концернов, - я имею в виду усилия по очернению России, наших спортсменов и руководителей, всего нашего народа и российской истории. Но мой прогноз: санкции в качестве инструмента мировой политики, различные черные списки и дешевые пропагандистско-постановочные трюки - все это к 2020 году канет в Лету. А Санкт-Петербург стоял и будет стоять, и «Крестовский» примет футбольные матчи Евро. И люди будут приезжать в нашу страну с огромным удовольствием. 

Напомним, Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. Городами - хозяевами турнира, помимо Санкт-Петербурга, станут: Лондон (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Копенгаген (Дания), Брюссель (Бельгия), Бухарест (Румыния), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Амстердам (Голландия), Будапешт (Венгрия) и Глазго (Шотландия). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бильбао представил логотип Евро-2020 (фото)Испанский город Бильбао представил логотип чемпионата Европы 2020 года.Экс-вице-губернатору Петербурга предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском островеСКР предъявил обвинение бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну в мошенническом хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».Президент УЕФА Александер Чеферин посетит Петербург в январеНовый президент УЕФА словенец Александер Чеферин приедет в Петербург с рабочим визитом.УЕФА представил логотип и слоган чемпионата Европы по футболу 2020 годауефа официально презентовал логотип и слоган Евро-2020 года, который состоится в 13 странах. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.Главгосэкспертиза выдаст заключение по проекту стадиона на Крестовском в ноябреНовая стратегия или глупая затея? Полярные оценки формулы Евро-2020Новая стратегия или глупая затея? Полярные оценки формулы Евро-2020Мнениями о новом формате проведения чемпионата Европы с еженедельником «Совсвпорт Футбол» поделились два известных в прошлом футболиста.Евро-2020: юбилейный, причудливый, нестандартныйЕвро-2020: юбилейный, причудливый, нестандартныйВитиеватую отборочную стадию следующего Евро увенчает невиданный ранее финальный турнир, который пройдет на в 13 городах разных стран.Вице-губернатор Петербурга: Строительные работы на «Зенит-Арене» идут с ускорениемВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о процессе постройки «Зенит-Арены»Гендиректор «Инжтрансстроя» Виталий Лазуткин: В сентябре 2016 будет возможность провести на «Зенит-Арене» тестовые матчиГенеральный директор компании «Инжтрансстрой-СПб» Виталий Лазуткин рассказал о подготовке футбольного поля на «Зенит-Арене»Игорь Колыванов: Слуцкий смог объединить футболистов в сборнойГлавный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что наставник сборной России Леонид Слуцкий смог объединить футболистов.«У нас же вся страна знает, как играть». Глушаков и Чернов — о смене поколений в сборной России«У нас же вся страна знает, как играть». Глушаков и Чернов — о смене поколений в сборной РоссииВторник оказался для сборной России разгрузочным днем. Нашлось время поразмышлять о молодежке, ярко блеснувшей в товарищеской встрече с Белоруссией. Никита Чернов признался, что эксперименты лучше отложить, а Денис Глушаков дал отпор критикам.На новом стадионе в Петербурге начали натяжение вант, поддерживающих крышуНа строящемся стадионе в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи ЧМ-2018 и Евро-2020, закончена сборка 120-метровых пилонов и начато натяжение вант, удерживающих крышу арены.Telegraph: Катар сыграет на Евро-2020Сборной Катара предложено выступить на Евро-2020 с целью лучше подготовиться к домашнему ЧМ-2022. Предложение Катару выступить на чемпионате Европы озвучил президент ФИФА Зепп Блаттер.Клубы ЕСА, в том числе российские, получат от УЕФА компенсацию за участие в чемпионатах ЕвропыКлубы, которые входят в Ассоциацию европейских футбольных клубов (ECA), получат денежную компенсацию от УЕФА. Они получат определенную сумму за участие их футболистов в ближайших чемпионатах Европы.«Зенит-Арена» готова на 65 процентовОбщая готовность стадиона «Зенита» на Крестовском острове составляет 65%Борис Вахрушев: Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге, вопреки всякой логикеПервый вице-президент МРО Федерация футбола «Северо-Запад» Борис Вахрушев поделился ожиданиями от Кубка Содружества-2014.Топ-5 футбольных событий года от Георгия ЧерданцеваТоп-5 футбольных событий года от Георгия ЧерданцеваSovsport.ru продолжает проект «5 главных событий года в российском футболе». Сегодня свой рейтинг составляет комментатор НТВ ПЛЮС Георгий Черданцев.УЕФА утвердил сложную схему розыгрыша путевок на Евро-2020УЕФА сегодня утвердил окончательную схему отбора участников финальной части Евро-2020, который впервые в истории проведут сразу в 13 странах континента.Санкт-Петербург может заработать десятки миллионов долларов на Евро-2020Заведующий кафедрой спортивного маркетинга университета «Синергия» Андрей Малыгин уверен, что проведение матчей Евро-2020 принесет Санкт-Петербургу большие экономические дивиденды.Александр Бубнов: Для Виллаш-Боаша Кержаков уже не игрок обоймы «Зенита»Александр Бубнов: Для Виллаш-Боаша Кержаков уже не игрок обоймы «Зенита»Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре Александра Кержакова в составе «Зенита».