«Томь» начнет выплачивать долги после Нового года

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев сообщил, что клуб начнет гасить долги перед футболистами после Нового года.

- В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся. Скорее всего, это уже произойдет после Нового года, - сказал Киселев ТАСС.

Напомним, игроки и тренерский штаб команды не получают зарплату с начала сезона. Футболисты имеют право разорвать контракт с клубом и некоторые из них уже подали необходимые документы в палату по разрешению споров РФС.

«Томь» после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место.