Моуринью рассчитывает убедить Пайе не переходить в «Арсенал» и стать игроком «Юнайтед»
Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе может покинуть команду в январе 2017 года.
Как сообщает издание Daily Star, на игрока сборной Франции претендует «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Отмечается, что наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью разработал специальный план по трансферу футболиста.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отпустить Пайе в Манчестер, но взамен хочет получить сразу двух игроков «Юнайтед» – Маркуса Рэшфорда и Антони Марсльяля.
В нынешнем сезоне 29-летний игрок сборной Франции провел на клубном уровне 17 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с лондонским клубом истекает летом 2021 года.
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