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Фролов лидирует в голосовании на звание лучшего бойца России, Берхамов — второй, Волков — третий

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На сайте «Советского спорта» продолжается голосование (второй полуфинал) на звание лучшего бойца России по итогам 2016 года.

На данный момент в опросе, проводимом среди читателей нашего издания, лидирует боец М-1 Артем Фролов. На втором месте идет боец ACB Мухамед Берхамов, на третьем — Александр Волков, который выступает в UFC.

Выбрать лучшего бойца можно ЗДЕСЬ!

Напомним, что по итогам первого полуфинала в следующий этап прошли Хабиб Нурмагомедов (UFC), Александр Шлеменко (Bellator), Аскар Аскаров (ACB), Анастасия Янькова (Bellator) и Марат Гафуров (One FC).

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