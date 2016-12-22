Роузи открылась фаворитом в противостоянии против Нуньес по мнению букмекеров

31 декабря в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в главном поединке которого Ронда Роузи проведет бой против действующей чемпионки в легчайшем весе Аманды Нуньес.

Букмекеры считают, что претендентка является фаворитом. Ее победа оценивается коэффициентом 1,55, в то время, как коэффициент на победу чемпионки равен 2,3.

Напомним, что Роузи возвращается в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпел сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.